Павло Василенко

Компанія Adidas офіційно презентувала офіційний м’яч чемпіонату світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Новинка отримала назву Trionda і вже викликала ажіотаж завдяки інноваційному дизайну та високим технологіям.

Унікальною особливістю Trionda є конструкція лише з чотирьох панелей — найменша кількість в історії мундіалів. Такий дизайн забезпечує ідеальну аеродинаміку, більш точний політ і кращий контроль м’яча під час гри.

Візуальне оформлення м’яча натхненне країнами-господарями: домінуюча біла основа доповнена червоними, зеленими та синіми елементами, які символізують Канаду, Мексику та США.

adidas just lit up the Las Vegas Sphere with TRIONDA — the official match ball of the FIFA World Cup 2026 ⚽️ pic.twitter.com/ZgadRsNEIh — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) October 3, 2025

Особливу цінність додає connected ball technology – у Trionda вбудовані датчики, що фіксують кожен дотик, швидкість і траєкторію руху. Система реєструє дані 500 разів на секунду, що дозволить створювати точніший аналітичний зріз гри та допоможе арбітрам у спірних епізодах.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.