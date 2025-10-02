Павло Василенко

Футбольна асоціація Сербії (ФА) повідомила, що разом із ФІФА та Міністерством внутрішніх справ країни офіційно класифікувала відбірковий матч чемпіонату світу-2026 між Сербією та Албанією як зустріч із найвищим рівнем ризику для безпеки.

Гра відбудеться на стадіоні «Дубочиця» у Лесковці у суботу, 11 жовтня. З метою гарантування безпеки ФІФА направила до Сербії двох співробітників служби безпеки, які контролюватимуть організацію поєдинку.

«Їхня присутність підтверджує виняткову важливість цієї події та наголошує на обов’язку всіх учасників ставити спорт вище політики та провокацій», – йдеться у заяві федерації.

Особлива увага до цього матчу пояснюється подіями 2014 року. Тоді під час зустрічі Сербії та Албанії в Белграді на поле влетів дрон із прапором «Великої Албанії», що спровокувало масову бійку та змусило зупинити гру. Інцидент мав серйозні спортивні й фінансові наслідки для сербського футболу.