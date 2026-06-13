Павло Василенко

У таборі збірної Єгипту перед першим матчем на чемпіонаті світу-2026 виникла незадоволеність. ФІФА висловила зауваження щодо форми, яку «Фараони» підготували до світової першості.

Перший матч на мундіалі Єгипет зіграє в понеділок, 15 червня. Його суперником стане Бельгія. У груповому етапі африканська команда ще зіграє з Новою Зеландією та Іраном.

В останній момент з'ясувалося, що єгиптяни повинні внести поправки до форми, яку вони підготували до чемпіонату. Заперечення ФІФА викликали сім зірочок, розміщених над гербом федерації. Символи перемог у Кубку африканських націй повинні бути видалені.

«ФІФА повідомила нас, що зірочки, які стосуються континентальних турнірів, не допускаються на футболках під час чемпіонату світу», – повідомила Єгипетська федерація футболу.

Зміни потребуватиме також кольорова гама номерів на формі. У первинному проекті вони золоті. ФІФА хоче, щоб вони були білими. Це має покращити їхню видимість під час телетрансляцій.

Для Єгипту це буде четвертий старт на чемпіонаті світу. «Фараони» ніколи не проходили на ньому в плейоф.