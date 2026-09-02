Агент Михайла Мудрика Вадим Шаблій прокоментував перехід українського вінгера до Тоттенгема на правах оренди з Челсі.

Шаблій опублікував у соціальних мережах спільне фото з Мудриком із презентації футболіста в якості гравця «шпор» та побажав йому успіхів на новому етапі кар'єри.

«Для Михайла це новий виклик та свіжа можливість отримувати задоволення від футболу та продовжувати доводити свої якості на найвищому рівні.

Можливість знову працювати з Роберто Де Дзербі, який добре знає його за успішним спільним періодом у донецькому Шахтарі, робить цей перехід ще більш захоплюючим.

Бажаємо Михайлу успішного сезону у Північному Лондоні. Не втрачай віри, продовжуй працювати та насолоджуйся кожним моментом на полі», – написав агент у своїх соцмережах.