Павло Василенко

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував перехід українського вінгера Михайла Мудрика.

«Я працював із Мішею раніше, на початку його кар’єри, тому чудово знаю, що він може дати нашій команді. Ми маємо високі очікування від Михайла та зробимо все можливе для його максимального розвитку. За умов реалізації цього потенціалу він здатен перетворитися на ключову постать команди. Щиро тішить його рішення приєднатися до нас, тому з нетерпінням чекаю початку нашої спільної праці», – цитує Де Дзербі клубна пресслужба.

Де Дзербі вже працював із Мудриком у Шахтарі. Це було в сезоні 2021/22, коли італійський фахівець очолював донецьку команду.

Під керівництвом Де Дзербі український вінгер провів 19 матчів у складі Шахтаря. За цей час Мудрик забив два голи та віддав шість результативних передач.

Тоттенгем домовився з Челсі про оренду Мудрика до завершення поточного сезону. Угода також передбачає опцію викупу українського футболіста.

Якщо Тоттенгем вирішить залишити Мудрика після завершення оренди, клуб зможе викупити його контракт за 75 мільйонів фунтів, або приблизно 87,5 мільйона євро.