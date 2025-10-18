Павло Василенко

Майбутнє Вінісіуса Жуніора в мадридському Реалі викликало чимало чуток, але його агент Федеріко Пенья розвіяв усі сумніви.

25-річний бразилець, який приєднався до клубу ще у 2018 році, має чинний контракт до літа 2027 року, і, схоже, не збирається змінювати білу футболку на жодну іншу.

«Вінісіус – це втілення успіху. Він – талант, харизма і перемоги. Він ще щонайменше десять років гратиме на найвищому рівні, і кращого місця для цього, ніж Реал Мадрид, просто не існує», – заявив агент в інтерв’ю Marca.

Пенья наголосив, що гравець і клуб мають узгодити деталі подальшої співпраці, але сумнівів у майбутньому зірки в Мадриді немає.

«Йому лише 25, він ще не досяг піку. Якщо сконцентрується на футболі, може стати однією з найбільших легенд в історії Реала».

Цього сезону Вінісіус уже провів 10 матчів, забив 5 голів і віддав 4 асисти, продовжуючи підтверджувати, що він – головна бразильська зброя мадридців.