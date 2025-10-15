Павло Василенко

Вінісіус Жуніор зіткнувся з позовом у Бразилії за те, що турбував своїх сусідів вечіркою з нагоди дня народження. Гравець мадридського Реала організував велику вечірку в Ріо-де-Жанейро, на якій було близько 500 гостей та багато знаменитостей.

Вінісіусу Жуніору загрожує судовий позов у ​​Бразилії за порушення спокою своїх сусідів під час великої вечірки з нагоди дня народження, яку він влаштував у Ріо-де-Жанейро 12 липня 2025 року.

Скаргу було офіційно подано через тиждень після події, а влада підтвердила цей процес у середу. За даними O Globo, святкування відбулося в розкішному приміщенні, призначеному для великих заходів, але шум був надто сильним, і сусіди скаржилися на ситуацію в районі.

Скаржник викликав військову поліцію, яка попросила учасників зменшити музику та крики. Вінісіус та його гості виконали наказ, але після того, як поліція пішла, все повернулося.

«Звук знову досяг надзвичайно високої гучності», – написав скаржник у звіті.

Попереднє слухання у справі відбудеться 6 листопада.

Місцева преса повідомляє, що на вечірці було близько 500 гостей, серед яких Тревіс Скотт, Едуардо Камавінга та Анітта. Крім того, були запущені феєрверки та атракціони в парку розваг. Згідно з бразильським законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 15 днів до 3 місяців або штрафом.