Павло Василенко

Зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор зіткнувся з серйозною проблемою сьогодні вранці, оскільки його будинок у районі Ла Моралеха загорівся.

Пожежа почалася у підвалі будинку, де розташована сауна, а все через несправність електроустановок.

Marca повідомляє, що сауна повністю згоріла і над будинком з'явилася хмара диму, а виклик до пожежної служби надійшов близько 11-ї години за місцевим часом. На місце події було направлено дві команди пожежників, яким вдалося взяти вогонь під контроль.

Однак вогонь охопив два поверхи будинку та завдав значних пошкоджень. Повідомлень про постраждалих чи отруєння димом не надходило, оскільки вдома нікого не було.

На момент пожежі Вінісіус був далеко в Сеулі, Південна Корея, де Бразилія гратиме товариський матч у п'ятницю, а через чотири дні зіграє з Японією.