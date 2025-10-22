Павло Василенко

Сьогодні, близько шостої години ранку, під час ворожого нічного обстрілу України постраждала академія Металіста 1925. Безпілотник «шахед» упав на тренувальне поле, яке клуб орендує в Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного.

Внаслідок цього виникла пожежа, яку невдовзі вдалося ліквідувати, повідомляє клубна пресслужба.

Усі вихованці академії Металіста 1925, які нині базуються, навчаються та тренуються в Києві, під час тривоги перебували в укритті, і ніхто з них не постраждав.