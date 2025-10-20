У рамках дев'ятого туру чемпіонату України відбувся матч між новачками елітного дивізіону – Кудрівкою та Металістом 1925.

Із самого початку ініціативу контролювали харків'яни, але реалізувати перевагу їм не вдалося. Поступово Кудрівка почала активніше атакувати, і одна зі спроб завершилася голом. Після подачі з лівого флангу м'яч дійшов до Сторчоуса, який зблизька точно пробив у ворота - 1:0 до перерви.

У другому таймі Металіст 1925 мав шанс зрівняти рахунок. Спочатку голкіпер господарів врятував ворота з лінії. Потім удар форварда Кудрівки Лєгостаєва відбила стійка.

Але харків'яни не відступили і невдовзі знайшли момент для точного удару: Ітодо опинився у потрібній позиції та переправив м'яч у сітку зблизька.

Більше голів у матчі не було і зустріч завершилася внічию 1:1.

Українська Прем’єр-ліга, дев’ятий тур

Кудрівка — Металіст 1925 — 1:1

Голи: Сторчоус, 35 — Ітодо, 67