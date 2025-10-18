Сергій Стаднюк

У 12-му турі української Першої ліги Металіст здобув важливу виїзну перемогу над Поділлям.

Гості відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, коли м’яч невдало зрізав у власні ворота Лис. Хмельничани намагалися відігратися, але харків’яни діяли впевнено в обороні й чекали свого шансу в контратаках. Наприкінці зустрічі перевагу гостей закріпив Приходько, який на 77-й хвилині пробив точно.

Металіст здобув другу перемогу в трьох останніх матчах, набравши 11 очок. Таким чином, харків’яни залишили зону вильоту. Поділля (4) останнє.

Завершилися також матчі суботи, 18 жовтня, у 14-му турі української Другої ліги. У групі А Самбір-Нива-2 на виїзді здобула перемогу над Куликовим.

Волков відкрив рахунок на 23-й хвилині, Крамарчук з пенальті відновив рівновагу, але Дем’янчук у роздягальню знову вивів гостей уперед. Після перерви дубль тернопільської Ниви довів справу до перемоги. Куликів залишився з 26 очками й може пропустити Полісся-2 (24) вперед. Самбір-Нива-2 (21) третя.

У групі Б Ребел у меншості мінімально обіграв Пенуел. Арбітр на 39-й хвилині вилучив Андрухіва за другу жовту. Проте переможний м’яч під кінець забив Клименко.

Тростянець і дубль Олександрії розійшлися миром. Коваленко у другому таймі вивів господарів уперед, але Білий на останніх хвилинах реалізував пенальті та врятував нічию для гостей.

Лівий Берег-2 на виїзді впевнено переграв Діназ. Всі основні події припали на перший тайм Галас відкрив рахунок, а Бойченюк на 40-й хвилині подвоїв перевагу, після чого гості спокійно втримали перемогу.

Тростянець продовжує очолювати групу Б з 30 очками. Але Колос-2 (29) ще може вийти в одноосібні лідери. Ребел (25) – третій.

Перша ліга, 12-й тур

Поділля – Металіст 0:2

Голи: Лис, 6 (автогол), Приходько, 77

Друга ліга, 14-й тур

Група А

Куликів – Самбір-Нива-2 1:3

Голи: Волков, 23 – Дем’янчук, 45+2, Крамарчук, 36 (пен.)

Група Б

Ребел – Пенуел 1:0

Гол: Клименко, 79

Вилучення: Андрухів, 39 (друга ЖК)

Тростянець – Олександрія-2 1:1

Голи: Коваленко, 53 – Білий, 89 (пен.)

Діназ – Лівий Берег-2 0:2

Голи: Галас, 22, Бойченюк, 40