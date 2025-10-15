Центральний захисник Колоса з Ковалівки та гравець збірної Косово Ілір Краснічі може змінити клуб узимку. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Інтерес до 25-річного оборонця виявляють Полісся з Житомира та харківський Металіст 1925, які розглядають його як посилення для лінії захисту. Обидва клуби вже давно спостерігають за розвитком гравця та мають намір поборотися за його підписання.

Колос усвідомлює, що утримати ключового захисника буде складно, але готовий скористатися конкуренцією між претендентами, щоб отримати максимально вигідну пропозицію. Очікується, що сума угоди може становити від 1 до 1,5 мільйона євро.

Цього сезону Краснічі провів сім матчів у чемпіонаті та взяв участь в одному поєдинку Кубка України. Його контракт діє до червня 2027 року, а орієнтовна ринкова вартість оцінюється у 700 тисяч євро.

Під час міжнародної паузи Колос провів товариський матч проти Полісся, в якому зазнав поразки з рахунком 1:2.