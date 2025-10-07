Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився аналізом четвертої втрати очок Динамо поспіль у матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (1:1).

Дії тренерського штабу Динамо не зовсім логічні та не зовсім зрозумілі для вболівальників. Нам, журналістам, іноді це теж незрозуміло. Є об'єктивна реальність, яку ти бачиш на власні очі. Футбол не терпить фальшу. Якщо щось трапилося, то виходьте і кажіть це вголос.

А якісь напівнатяки не зовсім зрозумілі. Наскільки я розумію, ситуація у Динамо зависла. Потрібно просто розрубати цей гордіїв вузол. Іншого варіанта немає. Можливо, має втрутитися президент клубу, щоб нормалізувати ситуацію та знайти компроміс

Для мене Буяльський – найкращий футболіст, який був на полі. Весь креатив йшов від нього та Герреро. У них досить гарна взаємодія. Тому для мене була дивною заміна Буяльського.

Тим більше, що до цього він не виходив у стартовому складі кілька матчів поспіль. А це капітан команди. І після того, як Буяльський пішов із поля, креатив у Динамо зник. Тут також потрібні пояснення.