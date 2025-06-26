Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Як повідомляє Al-Midan Sports із посиланням на Diario Sport, президент Аль-Хіляля нині перебуває у США, де має намір зустрітися з Хорхе Мессі — батьком та офіційним представником футболіста. Метою зустрічі є оцінка шансів на підписання аргентинця вже цього літа.

Контракт Ліонеля Мессі з Інтер Маямі чинний до грудня 2025 року. Однак саудівський клуб розглядає трансфер капітана збірної Аргентини як стратегічний крок для посилення свого проекту — як у спортивному плані, так і в медіапросторі.

У Аль-Хілялі не приховують амбіцій створити команду, здатну конкурувати з топ-клубами Європи, і вважають, що трансфер Мессі може стати ключовим для реалізації цієї мети.