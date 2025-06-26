Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі перебуває в безпосередньому контакті з представниками Саудівської Про-ліги. Про це повідомив журналіст і інсайдер Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, сторони вже вийшли на стадію поглиблених переговорів. Незалежно від результатів перемовин, саме Мессі ухвалить остаточне рішення щодо клубу, в якому продовжить кар'єру. Також зазначається, що аргентинець добре обізнаний з Ер-Ріядом і залишився враженим житловими умовами та школами, які відвідав під час попередніх поїздок.

Наразі Ліонель Мессі захищає кольори американського Інтер Маямі. Раніше він виступав за ПСЖ та Барселону. Вихованець академії Ньюеллс Олд Бойз, Мессі має видатну кар'єру, здобувши безліч трофеїв, зокрема чемпіонат світу зі збірною Аргентини у 2022 році та вісім Золотих м'ячів.

У 1/8 фіналу КЧС-2025 Інтер Маймаі з Мессі зіграє проти ПСЖ.