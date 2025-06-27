Павло Василенко

Клуб Саудівської Аравії Аль-Хіляль забезпечив собі місце у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу після перемоги з рахунком 2:0 над мексиканською командою Пачука. Голи Салема Аль-Дасварі та Маркоса Леонардо закріпили перемогу команди Сімоне Індзагі в Нешвіллі, що дозволило представнику Саудівської Аравії вперше вийти у плей-оф престижного турніру.

Це історичне досягнення для аль-Хіляля, оскільки вони стали першою командою із Саудівської Аравії, яка вийшла у плей-оф Клубного чемпіонату світу.

Підопічні Сімоне Індзагі посіли друге місце у групі H з п'ятьма очками. Пачука завершує турнір без очок, посівши останнє місце у групі після трьох поразок.

Клубний чемпіонат світу. 3-й тур

Група Н

Аль-Хіляль – Пачука – 2:0

Голи: Аль-Дасварі, 22, Маркос Леонардо, 90+5.