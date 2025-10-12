Павло Василенко

У кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року збірна Албанії у гостях перемогла Сербію з рахунком 1:0 і таким чином зробила великий крок до виходу в плей-оф.

Героєм албанців став Рей Манай, який вразив ворота збірної Сербії наприкінці першого тайму.

Албанія залишилася другою з 11 очками після шести зіграних ігор, тоді як Сербія посідає третє місце, маючи на чотири очки менше, ніж сьогоднішній суперник, але також і на гру менше. Лідирує у групі команда Англії (15 очок).

Відбір ЧС-2026

Група К

Сербія - Албанія – 0:1

Гол: Манай 45+1.