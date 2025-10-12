Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс продовжує відновлюватися після чергового пошкодження хрестоподібної зв'язки та незабаром має повернутися до участі у матчах команди Венсана Компані.

На порозі нового вдіновлення 24-річний футболіст поділився думками про період, що затягнувся поза грою і труднощами, з якими йому довелося зіткнутися під час реабілітації.

«Я вже добре бігаю та вправно тренуюсь. Зараз мені просто потрібно наростити трохи більше м’язової маси на правій нозі. Коли лікарі після травми сказали мені, скільки часу це може потребувати, я подумав: "Ого, це буде тривала подорож". Але зараз все виглядає добре.

Немає сенсу дозволяти собі падати духом, скаржитись чи жаліти себе. Такі травми — це частина спорту. Єдине, що я можу зараз зробити, це боротись за повернення на полі. Не якомога швидше, але якомога більш безпечно для себе. Щоб, сподіваюсь, це не повторилось у майбутньому.

З Іто та Мусіалою ми зараз перебуваємо в лазареті клубу. Ми бачимось щодня і намагаємось підтримувати один одного вмотивованими. Це допомагає, коли поруч є хороші люди.

Відновлення — це процес складніший психологічно, аніж фізично. М’язи відновляться самі по собі з часом. Але не знати, як довго ти будеш відсутній і чи зможеш ти робити певні речі на полі знову — це важко дається.

Я з нетерпінням чекаю, коли буду на полі з моїми товаришами по команді, щоб допомогти їм вигравати ігри та боротись за наші спільні цілі», — заявив канадський виконавець для пресслужби Баварії.