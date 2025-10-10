Майбутнє голкіпера Баварії Мануеля Ноєра стане предметом обговорення у грудні, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що саме наприкінці року керівництво мюнхенського клубу розпочне переговори про можливу нову угоду з 39-річним воротарем. Якщо сторони знову дійдуть домовленості і контракт буде продовжено, Баварія може розглянути варіант продажу Александера Нюбеля, який зараз знаходиться в оренді в Штутгарті.

Цього сезону Ноєр провів 14 поєдинків, у п'яти з них зберіг ворота сухими, пропустивши при цьому 12 голів.

