Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв в інтерв’ю сайту Sport-express.ua після поразки біло-синіх у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспора (0:3) висловився про перспективи Олександра Шовковського на чолі чемпіонів України.

«Відставка Шовковського нічим Динамо не допоможе... Саня досягав успіхів з Динамо, коли грав сам, а зараз він тренує. Не Шовковський винен у результатах, а гравці! Повторюсь, вони виходять на поле і грають, а не він. Зараз така ситуація, що кого не постав [тренером], результати кращими не стануть… Просто потрібно виходити і грати, а не вмієш грати – виходь і бийся!

Якісь міри [зі сторони керівництва клубу] будуть прийняті, я так думаю, особливо перед матчами з Шахтарем. Однак, які… Я не знаю, побачимо».