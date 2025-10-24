Леоненко назвав найгіршого гравця Динамо у матчі проти Самсунспора
Експерт дав чітку відповідь
близько 2 годин тому
Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua назвав найгіршого гравця біло-синіх у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспора (0:3).
«Це Караваєв. Мало того, що він не влучив по порожніх воротах, так м'яч ще й за півметра від штанги пройшов. Також другий гол на його совісті. А взагалі найгірших там багато. Той самий Попов, який у простих ситуаціях віддає гранати своїм партнерам. Так і хочеться спитати його: а ти випадково не Олег? (Олег Попов – відомий артист цирку СРСР). Той хоч дітей смішив, а ти дорослих».
Динамо посідає 34-е місце в таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка у двох поєдинках.
В наступному матчі турніру кияни шостого листопада приймуть Зрінські Монстар.