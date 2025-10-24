Відомий блогер-аналітик Михайло Смоловий поділився у своєму Telegram-каналі експрес-аналізом матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій Самсунспор – Динамо (3:0).

Тіаре грамотно пустили в простір, щоб запресувати, наче наші звужували, але Тіаре реально підісрав, очікуючи відкривання. Караваєв загубив усе в цей момент, але це косяк взаємодії ЦЗ та гравців вище, що не створили очевидної пасової лінії. Тіаре впевнено рухається до лави запасних на наступний матч, бо інакше ніхто не зрозуміє, якщо СаШо пробачить.

Сподобався тиск Самсуна, просто йдуть в лоб, розуміючи, що там такі рагулі, що не здатні тебе обіграти. Налажав у дриблінгу проти трьох Тіаре, так само налажала ціла купа гравців пізніше, усе це вирішується простим пасом партнеру, але динамівці втрачають момент, а потім і мʼяч в бездарній спробі обіграти візаві.

[Другий гол Самсунспора] і відрізняє хорошу команду від Динамо Київ. Люди постійно готові до кіксів, відскоків, рикошетів, динамівці - заторможені, швидкість реакції та прийняття рішень не відповідають змагальному рівню ЛК, максимум - це нинішня УПЛ, в обох ситуаціях динамівці 100% залізли б в офсайди.

Вважаю, що УЄФА має піти на зустріч Динамо і дозволити на час війни в регламенті закінчувати такі матчі вже після першого ж голу у ворота киян, бо це просто марне проживання життя вболівальників біля екрану.