У рамках третього туру італійської Серії A Мілан вдома обіграв Болонью. Після закінчення зустрічі головний тренер «росонері» Массіміліано Аллегрі поділився враженнями про виступ своєї команди.

«Лука Модрич — надзвичайний гравець, приємно спостерігати за його грою, він справді скромний хлопець. Він у відмінній формі та знає, куди треба рухати м'яч у кожній ситуації. Усі хлопці добре провели гру, було важливо виграти вдома, не пропустивши жодного гола. У важкі моменти команда залишалася єдиною, бо важливо не розкриватись і не пропускати голів на власному полі.

Хіменес? Він багато бігав, пресингував. У нього було 2-3 хороших моменти, це правда, але він їх мав явно не з ясною головою після всієї тієї роботи, яку він зробив для команди. Він хороший хлопець, і сьогодні він також був дуже корисним для нас, я радію через його виступ.

У нас надзвичайна команда, усі наполегливо працюють, тому я не скаржусь. Наша мета, разом з клубом, — повернутись до Ліги чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватись, але нам також і не слід надто захоплюватись успіхами, а натомість потрібно продовжувати вдосконалюватись у плані нашої гри. Маю сказати, що хлопці дуже добре з цим справляються.

Мій емоційний вибух наприкінці гри? Нічого особливого. Був інцидент із пенальті, у мене виникла суперечка з четвертим арбітром, і, на щастя, постраждав лише мій піджак. Меньян? Я не думаю, що він буде грати в Удіне. Його литковий м'яз дуже мене непокоїть. Терраччано добре дебютував на Сан-Сіро, я дуже радий за нього, але у нас ще є Торріані, який теж у дуже хорошій формі.

Важливо працювати як команда, як сьогодні ввечері, тоді навіть у складних ситуаціях важливо мати правильний настрій і робити один маленький крок кожного разу», — заявив італійський фахівець.