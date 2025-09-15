Модрич дебютним голом приніс Мілану перемогу над Болоньєю
Зірковий новачок напередодні відсвяткував ювілей
близько 1 години тому
Лука Модрич / Фото - Sempre Milan
Мілан в рамках 3 туру Серії А зустрічався з Болоньєю. Зустріч на Сан-Сіро завершилась з рахунком 1:0.
Інтрига в протистояння трималась годину ігрового часу, поки гол Модрича не зняв питання про переможця.
До слова, 40-річний ветеран оформив свій дебютний гол у складі «россонері».
Єдиного голу суперветерана вистачило Мілану для здобуття трьох залікових балів, проте не обійшлось без вилучення Массіміліано Аллегрі, який був вилучений за надмірні емоції з тренерської лави господарів.
Серія А. 3 тур
Мілан - Болонья 1:0
Гол: Модрич, 61
