Головний наставник Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував невдачу своєї команди у півфінальному поєдинку Суперкубку Італії проти Наполі, який завершився поразкою з рахунком 0:2. Слова тренера наводить сервіс DAZN.

«Це був матч, де обидві команди грали добре. Вони краще захищалися та виграли. Ми програли у Кубку та Суперкубку, і нам потрібно повернутися в переможне русло.

Судді відпрацювали добре. В епізоді з першим голом ми мали краще захищатися. В останніх матчах ми надто легко пропускали голи, і нам потрібно виправитись. Ми маємо розглядати цей матч як можливість, і нам шкода, що ми програли.

У нас були хороші шанси, але ми мали краще атакувати у фінальній третині. У таких матчах все вирішують помилки – ми припустилися помилки у випадку з першим голом, ми двічі втратили м'яч, ось чому так вийшло.

Нкунку? Він наполегливо працював, і, можливо, забитий гол допоможе зрушити ситуацію з мертвої точки. Кріс лише три місяці в Італії, і йому потрібно освоїтися, але його якості важливі, і ми маємо їх використовувати.

Якщо ви пропускаєте два голи у трьох матчах поспіль, це означає, що потрібно щось змінити. Чи гратимемо ми в чотири захисники в майбутньому? Одна гра не повинна перекреслити три місяці роботи. Тільки спокій може допомогти нам досягти нашої мети – фінішувати у першій четвірці. Ми не повинні втрачати впевненості, якщо ми досягали добрих результатів, отже, на це є причина», – сказав Аллегрі.