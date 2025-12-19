Наполі та Мілан відкривали Суперкубок Італії-2025, розіграш якого проходить в Саудівській Аравії. Матч у Ер-Ріяді завершився з рахунком 2:0

Чемпіон Італії забив по голу в кожному з таймів. Спочатку Нерес на 39-й хвилині, а по перерві орендований у Ман Юнайтед Хойлунд подвоїв перевагу на користь команди Антоніо Конте.

Неаполітанці завдяки перемозі над Міланом зустрінуться у фіналі Суперкубка Італії з переможцем пари Болонья - Інтер, які свій матч проведуть завтра, 19 грудня.

Суперкубок Італії-2025. Півфінал

Наполі - Мілан 2:0

Голи: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Фінал Суперкубка Італії відбудеться 22 грудня.

