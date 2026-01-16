Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки перенесеного матчу 16 туру Серії А проти Комо (3:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Ми приймаємо цей результат, він був для нас дуже важливим. У нерівних умовах ми трохи занадто розтягнулися, втрачаючи м'яч, вони дуже добре грають в обороні з воротарем. Меньян тримав нас на плаву, потім вони ослабли після 60-ї хвилини і зробили кілька помилок.

Це важлива перемога для нас, але вона нічого не означає: через 48 годин у нас матч з Лечче. Не треба святкувати, а відновлюватися. З іншого боку, Комо - чудова команда, - сказав Аллегрі.