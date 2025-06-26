Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не потрапив до заявки команди на матч 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Ред Булл Зальцбург. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 27 червня, о 04:00 за київським часом.

Як повідомляє іспанська преса, з нападників Реала до заявки увійшли Вінісіус Жуніор, Родріго, Браїм Діас, Гонсало Торрес і Віктор Муньйос.

Мбаппе був госпіталізований 19 червня через гострий гастроентерит і, за повідомленнями ЗМІ, втратив 4–5 кілограмів. Його ізолювали від команди, і впродовж кількох днів він харчувався лише фруктами та пив воду. Лише 25 червня футболіст уперше повернувся до тренувань у загальній групі.

Нагадаємо, перед матчем з Аль-Хілялем (1:1), що відбувся 18 червня, гравець вже мав проблеми зі здоров’ям, і саме це стало причиною його відсутності у старті.