Алонсо залишив інтригу щодо Мудрика: «У потрібний момент ми все вирішимо»
Фахівець зробив заяву
Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо висловився щодо майбутнього українського вінгера Михайла Мудрика, який може залишити команду до завершення трансферного вікна.
«Побачимо, що буде. Нам не потрібно поспішати. У потрібний момент ми все вирішимо. Наразі – ще ні», – цитує Алонсо видання The Standard.
Найближчим часом Мудрик може вирушити в оренду. За інформацією Coventry Telegraph, серед претендентів на українця перебувають Ковентрі Сіті та Лідс Юнайтед.
Наразі футболіст тренується окремо від основної групи Челсі.
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Мудрик перейшов до лондонського клубу з донецького Шахтаря у 2023 році. Сума трансферу склала 61 мільйон фунтів стерлінгів. Його контракт із Челсі чинний до 30 червня 2031 року.
Загалом українець провів за синіх 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.
Наприкінці липня Мудрик отримав можливість повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії завершила дисциплінарну справу та скасувала його дискваліфікацію.