Найближчим часом Мудрик може вирушити в оренду. За інформацією Coventry Telegraph, серед претендентів на українця перебувають Ковентрі Сіті та Лідс Юнайтед.

«Побачимо, що буде. Нам не потрібно поспішати. У потрібний момент ми все вирішимо. Наразі – ще ні», – цитує Алонсо видання The Standard.

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо висловився щодо майбутнього українського вінгера Михайла Мудрика, який може залишити команду до завершення трансферного вікна.

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Мудрик перейшов до лондонського клубу з донецького Шахтаря у 2023 році. Сума трансферу склала 61 мільйон фунтів стерлінгів. Його контракт із Челсі чинний до 30 червня 2031 року.

Загалом українець провів за синіх 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Наприкінці липня Мудрик отримав можливість повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії завершила дисциплінарну справу та скасувала його дискваліфікацію.