Челсі ухвалив рішення щодо Мудрика і вже знайшов йому варіант для оренди
Де українець може продовжити кар’єру?
Український вінгер Михайло Мудрик може залишити Челсі на правах оренди до завершення поточного трансферного вікна. Одним із головних претендентів на футболіста називають Ковентрі Сіті, який очолює колишній гравець і тренер лондонського клубу Френк Лемпард. Про це повідомляє The Chelsea Chronicle.
Челсі позитивно оцінює можливий перехід українця до команди Лемпарда. У лондонському клубі вважають, що Ковентрі може стати для Мудрика хорошим варіантом, адже там він матиме можливість регулярно виходити на поле та поступово повертати впевненість у своїх силах.
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При цьому продавати 25-річного футболіста цього літа Челсі не планує. Лондонці розуміють, що Мудрику необхідна стабільна ігрова практика, однак конкуренція за місце в складі залишається дуже високою.
Мудрик перебрався до Челсі з донецького Шахтаря у 2023 році. За трансфер українця лондонський клуб заплатив 61 мільйон фунтів стерлінгів. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2031 року.
Мудрик провів за синіх 73 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.
Наприкінці липня українець отримав можливість повернутися до офіційних матчів. Футбольна асоціація Англії оголосила про завершення дисциплінарної справи та скасування його дискваліфікації.