Челсі позитивно оцінює можливий перехід українця до команди Лемпарда. У лондонському клубі вважають, що Ковентрі може стати для Мудрика хорошим варіантом, адже там він матиме можливість регулярно виходити на поле та поступово повертати впевненість у своїх силах.

Український вінгер Михайло Мудрик може залишити Челсі на правах оренди до завершення поточного трансферного вікна. Одним із головних претендентів на футболіста називають Ковентрі Сіті, який очолює колишній гравець і тренер лондонського клубу Френк Лемпард. Про це повідомляє The Chelsea Chronicle.

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При цьому продавати 25-річного футболіста цього літа Челсі не планує. Лондонці розуміють, що Мудрику необхідна стабільна ігрова практика, однак конкуренція за місце в складі залишається дуже високою.

Мудрик перебрався до Челсі з донецького Шахтаря у 2023 році. За трансфер українця лондонський клуб заплатив 61 мільйон фунтів стерлінгів. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2031 року.

Мудрик провів за синіх 73 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

Наприкінці липня українець отримав можливість повернутися до офіційних матчів. Футбольна асоціація Англії оголосила про завершення дисциплінарної справи та скасування його дискваліфікації.