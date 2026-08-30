Павло Василенко

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб до завершення літнього трансферного вікна.

За інформацією італійського інсайдера Ніколо Скіри, одразу два клуби з Англії виявляють інтерес до 25-річного українця. Мова йде про Лідс та Тоттенхем, які розглядають можливість підписання Мудрика.

«Тоттенгем і Лідс зацікавлені у підписанні вінгера Челсі Михайла Мудрика», – написав журналіст в соціальній мережі Х.

Челсі хоче віддати Мудрика в оренду, щоб українець мав ігрову практику після допінг-скандалу.

Контракт 25-річного вінгера з лондонським клубом чинний до 30 червня 2031 року.