Павло Василенко

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик не продовжить кар’єру в Лідсі. Англійський клуб припинив переговори щодо оренди 25-річного футболіста, оскільки не зміг погодитися на умови «аристократів».

За інформацією TEAMtalk, Челсі хотів отримати гарантії того, що Мудрик регулярно виходитиме на поле та матиме достатню ігрову практику. Водночас Лідс не був готовий забезпечити українцю стабільне місце у стартовому складі.

Через це лондонський клуб вирішив відмовитися від варіанту з орендою до йоркширської команди. Наразі Челсі більше схиляється до того, щоб відправити Мудрика у французький Страсбург, де українцеві можуть надати необхідний ігровий час.

Мудрик перейшов до Челсі з донецького Шахтаря на початку 2023 року. Англійський клуб заплатив за трансфер 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів.

Контракт українця з «аристократами» чинний до 30 червня 2031 року.