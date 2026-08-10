Павло Василенко

Барселона та Манчестер Сіті дуже близькі до остаточної угоди щодо трансферу Родрі/ За даними Mundo Deportivo, фіксована сума становитиме близько 55 мільйонів євро, а розмір бонусів ще уточнюється. Можливо, що до угоди буде включено каталонського гравця, який піде у зворотному напрямку, але видання не називає конкретних імен.

Сам Родрі вже узгодив особисті умови з Барселоною.

Вчора головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска заявив, що очікує, що Родрі почне тренування з «містянами» у п'ятницю, але до того часу його перехід на «Камп Ноу», найімовірніше, буде остаточно оформлений.

Три дні тому Барселона зробила свою першу пропозицію Манчестер Сіті за володаря «Золотого м'яча» – 45 мільйонів євро плюс додаткові 10 мільйонів у вигляді бонусів, але англійський клуб одразу ж відхилив її.