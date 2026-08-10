Павло Василенко

Хуліан Альварес повернувся до розташування мадридського Атлетіко після відпустки. Чутки про можливий бойкот з боку аргентинського нападника не підтвердилися: футболіст прибув до клубу, як і планувалося, та пройшов медичні й фізичні тести.

Водночас це не означає, що Альварес відмовився від бажання змінити команду. Під час чемпіонату світу аргентинець відкрито заявив про намір залишити Атлетіко. За інформацією ЗМІ, форвард хотів би продовжити кар’єру в Барселоні.

Однак мадридський клуб не збирається допомагати прямому конкуренту в чемпіонаті. Атлетіко не має наміру вести переговори з каталонцями щодо можливого трансферу Альвареса та не хоче посилювати «блаугранас».

Наразі головним кроком має стати особиста розмова нападника з головним тренером Дієго Сімеоне. Поки що зустріч між ними не відбулася. Наставник отримав кілька додаткових днів відпочинку та перебуває за межами Іспанії.

Очікується, що Сімеоне повернеться найближчими днями, а переговори з Альваресом можуть відбутися вже в середу. Аргентинець має намір безпосередньо обговорити з тренером своє майбутнє та можливий трансфер.

Таким чином, ситуація навколо форварда залишається невизначеною. Альварес не пішов на конфлікт із клубом, але й не відмовився від планів змінити команду.