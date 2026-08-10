Офіційно: Ліверпуль підсилився захисником Барселони Араухо
Уругваєць гратиме на правах оренди
Захисник Рональд Араухо став гравцем Ліверпуля. Уругваєць виступатиме за англійський клуб на правах оренди до завершення сезону-2026/2027.
Про трансфер повідомила пресслужба мерсисайдців у соціальній мережі X:
Ми домовилися про оренду Рональда Араухо з Барселони на сезон-2026/2027 за умови успішного отримання дозволу на роботу та проходження міжнародного узгодження.
У минулому сезоні уругваєць провів за іспанський клуб 38 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма забитими м'ячами.
Зірка Барселони виконав обіцянку після перемоги на ЧС-2026.