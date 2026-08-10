Денис Сєдашов

20-річний вінгер каталонської Барселони Руні Барджі зазнав серйозного ушкодження перед стартом сезону-2026/2027.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, шведський футболіст розірвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Через це гравець пропустить від шести до семи місяців.

Для Барджі це вже не перша подібна травма — у сезоні-2023/2024 він уже пропустив 11 місяців через проблеми з коліном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливий трансфер вігнера з іспанського клубу через прихід в атакувальну лінію Барселони Ентоні Гордона та Каріма Адейемі.

Зірка Барселони виконав обіцянку після перемоги на ЧС-2026.