Павло Василенко

Аргентинський нападник Хуліан Альварес, ймовірно, близький до переходу з мадридського Атлетіко до «Барселони». За інформацією El Chiringuito, керівництво «матрацників» уже надало футболісту письмове підтвердження, що не перешкоджатиме його трансферу до каталонського клубу.

Майбутнє Альвареса в Мадриді останніми тижнями залишається однією з головних тем для обговорення. Вболівальники Атлетіко навіть освистували аргентинця під час його першого домашнього матчу сезону. Сам 26-річний форвард не приховував бажання змінити клуб.

Головним пріоритетом футболіста називалася саме Барселона, хоча інтерес до нього також проявляв лондонський Арсенал.

«Атлетіко надав Хуліану письмове підтвердження того, що його перехід до Барселони схвалено», – повідомляє El Chiringuito.

Альварес перебрався до Атлетіко з Манчестер Сіті влітку 2024 року. Сума трансферу склала 75 мільйонів євро, а його контракт з мадридським клубом розрахований до літа 2030 року.

У минулому сезоні аргентинець провів 49 матчів, забив 20 голів і віддав дев’ять результативних передач. Однак старт нинішньої кампанії для нього складається значно складніше – Альварес лише одного разу вийшов у стартовому складі Атлетіко.