Павло Василенко

Мадридський Атлетіко нарешті погодився задовольнити запит на трансфер свого зіркового форварда Хуліана Альвареса. Клуб готовий продати нападника не Барселоні, а Арсеналу, але сам форвард відхилив цей варіант, повідомляє Mundo Deportivo.

Як відомо, досі «матрасники» категорично відмовлялися задовольняти вимоги аргентинця щодо його переходу до Барселони, наполягаючи на тому, що хочуть утримати його будь-якою ціною. Однак ситуація між клубом та Альваресом настільки погіршилася, що керівництво врешті-решт погодилося продати його, але не своєму прямому конкуренту, а чемпіону Англії.

Однак колишній гравець Манчестер Сіті не тільки не прийняв варіант повернення до Прем'єр-ліги, але й став ще більш вороже налаштований до свого керівництва.