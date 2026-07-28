Павло Василенко

Барселона продовжує працювати над посиленням лінії атаки, але зіткнулася з серйозними труднощами у спробі підписати нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. Через небажання «матрацників» вести переговори каталонський клуб уже визначив нову трансферну ціль.

За інформацією каталонських ЗМІ, спортивний директор Барселони Деку зробив пріоритетом трансфер 20-річного форварда Борнмута Жуніора Крупі. Повідомляється, що француз уже знає про інтерес і позитивно ставиться до можливого переїзду на «Камп Ноу».

Крупі вважається одним із найперспективніших молодих нападників Європи. Він дебютував у Лізі 1 у 18-річному віці, згодом успішно проявив себе у Лізі 2, а після переїзду до Англії швидко адаптувався до вимог Прем'єр-ліги.

Минулого сезону француз провів 35 матчів у складі Борнмута, забив 13 м'ячів і став одним із ключових гравців команди. Його результативна гра допомогла клубу вперше в історії пробитися до єврокубків.

Тепер саме Крупі став головною альтернативою Хуліану Альваресу. У Барселоні сподіваються, що домовитися з Борнмутом буде значно простіше, ніж із Атлетіко.