Манчестер Сіті оформив яскравий камбек у товариському матчі проти Атлетіко
У складі переможців дубль оформив Мармуш
Манчестер Сіті обіграв Атлетіко у товариському матчі в Сеулі.
Мадридці відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу 16-річного захисника Хорхе Домінгеса після кутового. У другій половині зустрічі Манчестер Сіті вийшов вперед завдяки дублю Омара Мармуша, обидва рази йому асистував Антуан Семеньо. Остаточний рахунок наприкінці гри встановив Раян Аіт-Нурі.
Контрольний матч
Манчестер Сіті – Атлетіко – 3:1
Голи: Мармуш, 57, 59, Аїт-Нурі, 90 – Домінгес, 43
16 серпня Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом у матчі за Суперкубок Англії.
Жодних привілеїв! Моурінью закручує гайки в Реалі та вводить жорсткі правила для зірок.