Павло Василенко

Педрі дотримався своєї обіцянки, яку дав перед чемпіонатом світу, та змінив імідж після тріумфу збірної Іспанії. Півзахисник Барселони пообіцяв пофарбувати волосся у блонд, якщо «Червона фурія» виграє турнір, і виконав сказане.

Педрі опублікував у соціальних мережах фото та відео з новим образом. Футболіст справді змінив колір волосся, відзначивши таким чином чемпіонський титул Іспанії.

Педрі став не єдиним гравцем команди Луїса де ла Фуенте, який виконав свою обіцянку після перемоги на мундіалі. Захисник мадридського Реала Марк Кукурелья також дотримався слова та зробив татуювання із зображенням головного тренера збірної над лівим ліктем.

Ще один футболіст Барселони Гаві обрав не менш помітний спосіб відзначити історичний успіх. Півзахисник пофарбував волосся у рожевий колір.

Таким чином, серед гравців збірної Іспанії залишився лише один футболіст, який поки не виконав свою чемпіонську обіцянку. Йдеться про 19-річного вінгера Барселони Ламіна Ямаля.

Суперталант пообіцяв відростити бороду в разі перемоги на чемпіонаті світу. Тепер уболівальникам залишається лише дочекатися, коли Ямаль почне виконувати свою обіцянку та змінить звичний образ.