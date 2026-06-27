Павло Василенко

Півзахсиник збіної Уругваю Мануель Угарте не дограв матч чемпіонату світу проти Іспанії та був винесений на ношах. Травма коліна хавбека може виявитися настільки серйозною, що він може вибути з гри до 12 місяців.

Уругвай програв Іспанії з рахунком 1:0 та вибув з чемпіонату світу. Алекс Баена забив єдиний гол у матчі на 42-й хвилині.

У цьому поєдинку Угарте отримав травму ще до перерви. Півзахисник упав на газон і схопився за коліно. Медичний персонал поспішно вибіг на поле.

Оскільки гравець Манчестер Юнайтед не зміг самостійно покинути поле, його винесли на ношах. Після матчу йому мали зробити обстеження. Складність травми стане відомо найближчим часом.

Однак початковий прогноз невтішний. За даними The Sun, Угарте порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Якщо повідомлення британських ЗМІ підтвердяться, уругвайський гравець може бути вибув з гри на дев'ять-дванадцять місяців.

Відзначимо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік не бачить Угарте у команді. Його літні плани навіть включали продаж уругвайця. Серйозна травма, безумовно, ускладнить це завдання.