Павло Василенко

Манчестер Юнайтед може втратити одного з найперспективніших гравців свого покоління. 20-річний півзахисник Коббі Мейну, якого вболівальники вважають майбутнім клубу, може залишити «Олд Траффорд» ще до закриття трансферного вікна.

Головний тренер манкуніанців Рубен Аморім, схоже, не бачить для юного таланта місця у своїй схемі. Минулого сезону Мейну часто вибував через травми, а цього – поки що залишається в тіні: у двох стартових матчах чемпіонату він так і не отримав ігрового часу, спостерігаючи за грою з лави запасних. Його позицію фактично закріпив за собою Бруну Фернандеш, і перспективи для молодого англійця виглядають туманними.

Незважаючи на контракт ще на два роки, Мейну не приховує свого розчарування і готовий змінити клуб – хоча б в оренді. Він вірить у своє майбутнє з «червоними дияволами», але прагне регулярної гри вже зараз.

За півзахисника вже розгорнулася справжня боротьба: інтерес проявили одразу п’ять клубів АПЛ – Челсі, Тоттенгем, Брайтон, Фулгем та Брентфорд. Сам Мейну не виключає й варіант із переходом за кордон, якщо там отримає шанс довести свій рівень.

Залишається головне питання: чи ризикне Манчестер Юнайтед відпустити гравця, якого ще вчора називали обличчям майбутнього команди?