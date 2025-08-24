Стало відомо, що саудівський Аль-Іттіхад, за який зараз виступає володар Золотого м'яча Карім Бензема, виявляє інтерес до запрошення колишнього партнера по клубу. Йдеться про бразильського опорника Манчестер Юнайтед Каземіро, про це повідомило Mundo Deportivo.

Керівництво саудівської команди має намір оформити трансфер вже цього літа. У свою чергу Червоні дияволи можуть розглянути варіант продажу хавбека, щоб поповнити клубний бюджет.

Нагадаємо, Бензема та Каземіро довгий час захищали кольори мадридського Реалу та разом виграли значну кількість трофеїв — як національних, так і європейських. У їхньому активі, зокрема, кілька перемог у Лізі чемпіонів.

Раніше Каземіро висловився після поразки МЮ у стартовому турі АПЛ від Арсенала (0:1).