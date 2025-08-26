Павло Василенко

Дебют Маркуса Рашфорда в основі Барселони вийшов далеким від ідеального. Після позитивного виходу на заміну в матчі з Мальоркою (3:0), англійський форвард отримав шанс зі старту у зустрічі проти Леванте. Однак його виступ залишив неприємне враження як у тренерського штабу, так і серед уболівальників.

У першому таймі Рашфорд мав кілька моментів, але не зумів реалізувати їх, а команда Фліка пішла на перерву, поступаючись 0:2. У другому таймі німецький тренер замінив англійця на Рафінью, і гра каталонців одразу ожила: голи Педрі та Феррана Торреса швидко зрівняли рахунок, а в компенсований час автогол господарів закріпив камбек Барселони (3:2).

Попри перемогу, фанати жорстко розкритикували новачка:

«Рашфорду вдалося привнести менталітет Манчестер Юнайтед до Барселони». «Чому він взагалі вийшов у старті? Разом із ним прийшов і менталітет програшу». «Можна забрати Рашфорда з Юнайтед, але неможливо забрати Юнайтед із Рашфорда».

Головний тренер Барселони Гансі Флік після матчу обережно прокоментував ситуацію:

«Маркус мав кілька шансів у першому таймі і показав, що може допомогти. Але у другому таймі нам потрібні були зміни, і я вважаю, що заміна на Рафінью була правильним рішенням. Перший гол після перерви змінив хід гри».

Після двох турів Барселона має шість очок і посідає друге місце в таблиці Ла Ліги.