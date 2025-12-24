Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор має намір продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією авторитетного порталу TeamTalk, переговори про продовження контракту з 25-річним гравцем зайшли в глухий кут, і клуб готовий розлучитися з одним зі своїх лідерів після закінчення сезону 2025/26.

Агенти Вінісіуса вже провели зустрічі з представниками трьох англійських клубів, які становлять інтерес для бразильця: Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль. Футболіст готовий приєднатися до однієї з цих команд і чекає на конкретні трансферні пропозиції.

Раніше стало відомо, що Ліон офіційно підписав форварда Реала.