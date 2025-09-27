Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився своїми думками напередодні поєдинку шостого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда, повідомляє ВВС.

«Не хочу казати, що Манчестер Юнайтед треба добре грати, адже цього року нам це вдавалося. Те, що вболівальники не знають, як пройде наступна гра – це нормально. Чесно кажучи, я маю ідею, але не знаю, як вона буде реалізована, хоча я головний тренер.

Найкращий спосіб впоратися із цим – думати, що кожен матч останній. Зараз не потрібно думати про гру, яка відбудеться після. Наступний матч – найважливіший, і так буде завжди.

У таких матчах, як з Брентфордом, нам потрібно бути максимально зосередженими і мати відчуття, що ми маємо перемагати у кожному матчі», – сказав Аморім.