Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про оренду камерунського воротаря Андре Онана в Трабзонспор. Його слова наводить ВВС.

Думаю, ми розуміли, що нам потрібно змінити це. Іноді важко сказати, чому саме. Іноді це невезіння у певних моментах.

Це важко для нього, для нас. Ми плануємо зміни у воротарській лінії, але я бажаю Андре Онана всього найкращого.

Він справді добре працював і намагався допомогти гравцям, але іноді можна мати всю якість на світі, але потрібні зміни, - сказав Аморім.

Раніше, Онана потрапив у скандал після матчу збірної Камеруну.