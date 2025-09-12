Відомо, скільки заробить Онана в команді з трьома українцями
Камерунський воротар заробить понад п'ять мільйонів
29 хвилин тому
Андре Онана/фото: Манчестер Юнайтед
Камерунський воротар Андре Онана продовжить кар'єру у Трабзонспорі, підписавши контракт терміном на один сезон – до кінця кампанії 2025/26.
Згідно з даними турецьких ЗМІ (KAP), угода гарантує футболісту 3,51 мільйона доларів зарплати, плюс підписний бонус 1,755 мільйона. Загальна сума виплат перевищить 5,2 мільйонів доларів.
У складі Трабзонспору вже виступають троє українців – Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.
Онана перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2023 року з міланського Інтера, проте після призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера втратив місце в основі та довіри з боку наставника.