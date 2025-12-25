Аморім - про травму Фернандеша: «Замінити Бруну неможливо»
МЮ через травму втратив ключового гравця
21 хвилину тому
Бруну Фернандеш / Фото - Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував травму хавбек Бруну Фернандеша в матчі 17 туру АПЛ проти Астон Вілли (1:2). Його слова наводить The Guardian.
Ми знайдемо рішення для гри. Замінити Бруну неможливо, але я говорив про це сьогодні вранці команді. Нам потрібно отримати з цього користь, якщо така є. Багатьом гравцям потрібно проявити себе. Це хороша можливість для всіх активізуватися і зрозуміти, що ми не можемо покладатися на одну людину в усьому, - розповів Аморім.
